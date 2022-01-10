Астрологи предсказали окончание черной полосы для трех знаков зодиака в 2022 году

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Трем знакам зодиака, согласно предсказаниям астрологов, удастся оборвать черные полосы в 2022 году.

Рыбы

Рыб ожидают позитивные перемены в личной жизни. Их карьера пойдет в гору, а возможности пополнить кошелек лишь будут возрастать.

Кроме того, они смогут отправиться в путешествие, что ранее казалось им нереальным. Из-за налаживания финансов астрологи рекомендуют не бояться вкладываться в бизнес.

Овен

Юпитер перейдет в знак Овна лишь ближе к лету — и тогда-то и стоит ожидать удачу. Астрологи рекомендуют сейчас избегать опрометчивых решений.

В июне одинокие Овны встретят вторую половинку, а у уже семейных случится пополнение. Те, кто находится в поиске работы, обязательно в нынешнем году ее найдут.

Козерог

Козерогам удача начнет улыбаться с самого начала года и вплоть до конца февраля из-за ретроградной Венеры. В этот период этот знак зодиака обретет новых друзей, приятелей, деловых партнеров. Астрологи советуют не копить деньги, а тратить, но с умом, отмечает «Сибкрай».

28 декабря сообщалось, что представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в 2022 году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.

Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.

При этом 4 января победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что 2022 год одарит Козерогов некой внутренней свободой, которая однозначно так необходима на пути к цели. Год начнется довольно спокойно, уберегая от суеты и нагрузки.

Типичные представители знака могут испытывать разного рода разочарования. Летний период для Козерога — прекрасная возможность для экспериментов.