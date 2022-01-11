Аналитик рассказал, когда ожидается максимальный рост цен на автомобили в 2022 году

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Максимальный рост цен на автомобили придется на середину весны. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Он отметил, что с начала 2022 года цены на новые машины в автосалонах выросли от 1 до 5 процентов, в зависимости от бренда.

— Наибольший спрос на автомобили традиционно наблюдается в марте – апреле. Если не будет увеличено количество поставок, то подорожание может быть именно в месяцы наибольшего спроса, — пояснил специалист в комментарии НСН.

По словам аналитика, цены будут расти из-за подорожания материалов и комплектующих для производства автомобилей. Цены будут расти и на иномарки, и на отечественные автомобили.

Во второй половине года рынок начнет выравниваться и стабилизируется, а подорожание автомобилей прекратится к концу года, добавил Удалов.

До этого эксперты объяснили, как налоговый вычет скажется на цене обслуживания автомобилей. Появление налогового вычета за покупку автомобиля не должно повлечь рост транспортного налога, прочие расходы автовладельцев также не должны увеличиться.