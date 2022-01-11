Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американские врачи пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Полина Долганова

В мире
Американские врачи пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американские врачи пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи. Об этом во вторник, 11 января, сообщает газета The New York Times.

Уточняется, что эта операция стала первым в истории удачным примером пересадки свиного сердца человеку.

Операция была проведена в пятницу, 7 января. В понедельник, 10 января, пациент чувствовал себя хорошо.

В настоящее время он все еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, однако новое сердце уже пульсирует.

В издании отмечают, что перспективы для пациента еще не ясны, однако спустя двое суток после операции организм пациента не отверг новый орган.

— Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию, — цитирует NYT последние слова Беннетта перед операцией.

В ноябре 2021 года военные врачи в Санкт-Петербурге впервые провели операцию по трансплантации печени ребенку. Девочка поступила в Военно-медицинскую академию в критическом состоянии, пациентке становилось все хуже с каждым часом. Ребенок страдал от печеночной недостаточности. Врачи приняли решение о проведении непростого хирургического вмешательства.

Операция продолжалась около шести часов. В настоящее время состоянию ребенка ничего не угрожает, она продолжает находиться под наблюдением врачей. Завершается процесс реабилитации, в ближайшее время девочку выпишут домой.

Читайте также:
Врачи свиньи США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте