Американские врачи пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

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Американские врачи пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи. Об этом во вторник, 11 января, сообщает газета The New York Times.

Уточняется, что эта операция стала первым в истории удачным примером пересадки свиного сердца человеку.

Операция была проведена в пятницу, 7 января. В понедельник, 10 января, пациент чувствовал себя хорошо.

В настоящее время он все еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, однако новое сердце уже пульсирует.

В издании отмечают, что перспективы для пациента еще не ясны, однако спустя двое суток после операции организм пациента не отверг новый орган.

— Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию, — цитирует NYT последние слова Беннетта перед операцией.

В ноябре 2021 года военные врачи в Санкт-Петербурге впервые провели операцию по трансплантации печени ребенку. Девочка поступила в Военно-медицинскую академию в критическом состоянии, пациентке становилось все хуже с каждым часом. Ребенок страдал от печеночной недостаточности. Врачи приняли решение о проведении непростого хирургического вмешательства.

Операция продолжалась около шести часов. В настоящее время состоянию ребенка ничего не угрожает, она продолжает находиться под наблюдением врачей. Завершается процесс реабилитации, в ближайшее время девочку выпишут домой.