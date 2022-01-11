Психолог рассказала, что не стоит делать в первые рабочие дни после праздников

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Клинический психолог из Домодедова Инна Макарова рассказала, как стоит провести первые рабочие дни после новогодних праздников.

Специалист подчеркнула, что люди разные — кому-то в радость возвращаться на работу после праздников или каникул, кому-то переключиться в тягость.

По словам Макаровой, за время долгих праздников не стоит сильно сбивать режим сна и регулярно ложиться после полуночи. В противном случае будет сложно настроиться на рабочий лад.

Инна Макарова отмечает, что начинать работу после праздников нужно аккуратно. Важно не «нырять» во все дела сразу же. Первые пару дней вполне можно посвятить плавному вхождению в рабочие процессы.

Стоит помнить о том, что работа — не единственное, что есть в жизни.

— Если все интересное и приятное сосредоточено только в периоды каникул и отпуска, а в остальное время у человека только работа и нагрузки — психике это не понравится, — отметила она в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

До этого сомнолог Роман Бузунов рассказал, как быстро наладить режим сна после новогодних праздников.