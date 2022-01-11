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В Подмосковье не допустили чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ на праздниках

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье не допустили чрезвычайных ситуаций в сфере ЖКХ на праздниках
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В сфере ЖКХ в Московской области на новогодних праздниках не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе министерства ЖКХ Московской области.

За время новогодних каникул произошло несколько незначительных технологических нарушений на объектах водоснабжения. Проблемы были устранены в кратчайшие сроки дежурными аварийными бригадами.

Сообщается, что министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и его подведомственные организации в период новогодних праздников осуществляли работу в усиленном режиме.

Так, в усиленном режиме осуществляли деятельность региональные операторы. Перед ними была поставлена задача усилить резервные мощности и не допустить срыва графиков по вывозу мусорных отходов.

В конце декабря президент России Владимир Путин призвал оперативно решать проблемы ЖКХ в отопительный сезон. По его словам, ответственность в системе ЖКХ лежит на регионах страны, поскольку на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные.

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