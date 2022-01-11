Свыше четырех миллионов «квадратов» недвижимости ввели в Новой Москве в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более четырех миллионов квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в 2021 году в Новой Москве. Такой показатель стал рекордным за всю историю городского строительства в новых районах. Об этом сообщил глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин во вторник, 11 января.

Он отметил, что в 2021 году сдали порядка 3,6 миллиона «квадратов» жилья.

— Этот показатель включает 667,3 тысячи квадратных метров, построенных за 11 месяцев, в домах индивидуального жилищного строительства, — заявил руководитель ведомства.

Жидкин добавил, что в 2012 году объем введенного в эксплуатацию жилья составил 442 тысячи «квадратов».

— Рекордные показатели в строительстве недвижимости — не наша самоцель. Развитие новых территорий — процесс комплексный. С 2012 года в Новой Москве построили и ввели в эксплуатацию 30 школ на 25 тысяч 399 учащихся и 64 детских сада на 13 тысяч 905 мест. Только в 2021 году здесь построено 11 детских садов, 12 школ, четыре объекта здравоохранения, — цитирует его слова агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр столицы рассказал, что за 2021 год в городе ввели в эксплуатацию 15,1 миллиона квадратных метров недвижимости.