Городские коммунальные службы продолжат в круглосуточном режиме убирать улицы Москвы

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Городские коммунальные службы продолжают в круглосуточном режиме убирать улицы Москвы от снега. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства во вторник, 11 января.

В ведомстве отметили, что температура воздуха в столице составляет минус 9–7 градусов. Также местами идут несущественные осадки в виде снега.

— В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. В работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты, — говорится в сообщении пресс-службы Комплекса.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Во вторник, 11 января, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 10–5 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.