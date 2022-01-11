Народный календарь. Чего нельзя есть 12 января, чтобы не было проблем со здоровьем
Православная церковь сегодня чтит память христианской святой Анисии Солунской.
На Анисью Зимнюю нельзя употреблять пищу с солью — это приведет к проблемам со здоровьем.
Нельзя шить и прясть — это принесет несчастье. Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду. 12 января нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых людей.
В народном календаре этот день назван Анисья Желудочница. Святой мученице молились те, кто маялся желудком. Верили, что она обязательно поможет.
Приметы погоды:
Снег пошел — к пасмурному лету.
Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.
Западный ветер — в реках рыбы будет много.
Солнечный день сулит потепление.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Мария, Ирина, Лев, Макар.