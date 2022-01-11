Народный календарь. Чего нельзя есть 12 января, чтобы не было проблем со здоровьем

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Православная церковь сегодня чтит память христианской святой Анисии Солунской.

На Анисью Зимнюю нельзя употреблять пищу с солью — это приведет к проблемам со здоровьем.

Нельзя шить и прясть — это принесет несчастье. Не стоит поднимать вещи на перекрестке, иначе накличете на себя беду. 12 января нельзя принимать подарки от чужих или малознакомых людей.

В народном календаре этот день назван Анисья Желудочница. Святой мученице молились те, кто маялся желудком. Верили, что она обязательно поможет.

Приметы погоды:

Снег пошел — к пасмурному лету.

Южный ветер — к теплому лету и хорошему урожаю.

Западный ветер — в реках рыбы будет много.

Солнечный день сулит потепление.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нельзя есть 12 января, чтобы не было проблем со здоровьем

Именины отмечают: Мария, Ирина, Лев, Макар.