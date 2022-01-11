Полицейские задержали курьера телефонных мошенников в Дмитрове

Фото: moscow-live

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нескольких эпизодах телефонных мошенничеств на общую сумму более двух миллионов. Одной из его жертвой стала 79-летняя жительница Дмитрова. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, мужчина приехал домой к пенсионерке, где она передала ему 80 тысяч рублей. Таким образом женщина хотела помочь своей внучке, которую якобы могут прилечь к уголовной ответственности за ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля.

Позже пенсионерка связалась с внучкой и поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний житель Смоленской области, который ранее неоднократно был судим.

Мужчина рассказал, что нашел работу курьеров по объявлению в интернете. Неизвестные называли ему по телефону адреса, по которым он должен был забирать деньги, а затем переводить их на указанные банковские счета. При этом с каждой суммы он получал процент.

— Установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления, совершенного на территории городского округа в отношении 64-летнего мужчины. В результате противоправного деяния было похищено 2 миллиона рублей, — добавила Татьяна Петрова.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

По данным фактам правоохранители возбудили дело по статье «Мошенничество». Решения суда подозреваемый будет дожидаться под стражей.

До этого сообщалось, что Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с квартирой умершего актера Алексея Баталова.