Суд рассмотрит дело о мошенничестве с квартирой актера Алексея Баталова

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с квартирой умершего актера Алексея Баталова. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы, — говорится в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

По данному делу в качестве обвиняемых проходят Михаил Цивин, Наталия Дрожжина и нотариус Дмитрий Бублия. В качестве потерпевшей стороны — вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария. Дрожжина и Цивин обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. А Бублия — в пособничестве.

По версии СК, Цивин и Дрожжина вошли в доверие к вдове актера и его дочери. В течение нескольких лет они помогали им в решении бытовых вопросов: покупали продукты питания и оказывали иную помощь, пытаясь таким образом «создать образ добропорядочности». После этого мошенники вывели со счетов потерпевших более 20 миллионов рублей. А затем при помощи юриста Дмитрия Бублии решили завладеть недвижимостью покойного актера.

До этого, 24 декабря, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирой Баталова.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года. В сентябре 2020 года вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обратились в полицию, потребовав возбудить уголовное дело в отношении Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина. Этих людей родственники покойного актера обвинили в присвоении обманным путем нотариальных доверенностей на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых. Позже вдову и дочь актера Баталова признали потерпевшими по делу о мошенничестве.