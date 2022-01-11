Сергей Собянин рассказал о сроках запуска МЦД-3 и МЦД-4

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Открытие новых Московских центральных диаметров — МЦД-3 и МЦД-4 — запланировано на 2023–2024 годы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве».

Глава города отметил, что протяженность каждого диаметра составляет около 80 километров. На них предусмотрено по 30–40 станций.

— Огромный объем работ по реконструкции, прокладке новых путей, строительству станций. Во многих городах мира и один-то диаметр не могут построить десятилетиями, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, МЦД — это транспорт не только для дачников. Столичными диаметрами активно пользуются жители Московской области и ТиНАО.

— Чем дальше, тем больше поездок совершается внутри Московской кольцевой автодороги — тысячи москвичей начали пользоваться электричками как обычным городским транспортом, который работает в связке с подземным метро, автобусами и трамваями. Пассажиры выбирают удобный маршрут, не задумываясь о разнице в тарифах или уровне комфорта. Мы так и планировали, когда начинали работу над проектом наземного метро, — заключил глава города.

В первые дни нового года «Вечерняя Москва» поговорила с мэром Москвы Сергеем Собяниным об итогах и планах развития города. Обсуждали перспективы строительства станций метро, реконструкцию поликлиник, благоустройство центральных улиц и обычных дворов.