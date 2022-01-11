«Отмена всякого чувства идентичности»: папа Римский высказался о новой этике

Фото: https://www.instagram.com/franciscus/

Папа Римский Франциск выразил свое мнение относительно культуры отмены в современном обществе. Своей позицией он поделился в ходе еженедельного собрания перед мировыми дипломатами.

По его словам, новые тенденции в мире не оставляют возможности для свободы самовыражения.

— Под видом защиты разнообразия попытка общества «отменить» людей в конечном итоге приводит к отмене всякого чувства идентичности… уважительного и сбалансированного понимания различных чувств, — цитирует понтифика Newsweek.

При феномене «культуры отмены» человек полностью теряет поддержку: его персонально бойкотируют. Причиной для этого могут стать поступок или фраза, которые общество считает оскорбительными.

Недавно писательница Джоан Роулинг оказалась в центре скандала после того, как назвала некоторые требования транс-активистов опасными для женщин. Писательница высмеяла авторскую колонку «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Автор романов о мальчике-волшебнике пошутила, что журналист забыл слово «женщины». В итоге ее обвинили в трансфобии.

Кроме того, 16 декабря американского актера Криса Нота обвинили в сексуальном насилии две женщины. В редакцию журнала The Hollywood Reporter по отдельности пришли письма от двух женщин, которые рассказали о случаях сексуального насилия со стороны Криса Нота. Так, например, одна из женщин пишет, что актер пригласил ее на ужин к себе в квартиру в 2015 году и изнасиловал.

В результате от контрактов с актером отказались многие компании, а сцену с его участием в финальном эпизоде сериала «И просто так» вырезали.