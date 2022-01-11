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Вирусолог объяснил, какие меры профилактики помогут уберечь детей от коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог объяснил, какие меры профилактики помогут уберечь детей от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, какие меры профилактики помогут уберечь школьников от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что все взрослые, которые контактируют с детьми в образовательных учреждениях, должны пройти вакцинацию. Также стоит сделать прививку взрослым членам семьи.

— Это создает меньшую вероятность передачи вируса в семье, в школе, в секции. Это называется локальным иммунитетом, и это существенно, — пояснил Алексей Аграновский в комментарии «Невским новостям».

Вирусолог добавил, что заставить ребят носить маски и соблюдать социальную дистанцию довольно проблематично, но все же стоит постараться снизить число пребываний в многолюдных закрытых местах.

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9 января эпидемиолог Татьяна Руженцова заявила, что наибольшее распространение COVID-19 наблюдается среди детей. Среди них очень низкий уровень иммунитета к коронавирусу, так как они не проходят вакцинацию.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразилось почти 305,2 миллиона человек, почти 5,5 миллиона скончалось.

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