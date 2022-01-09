Эксперт заявила, что среди детей наблюдается наибольшее распространение COVID

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Наибольшее распространение коронавируса и наиболее тяжелое течение болезни наблюдается среди детей. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Среди детей очень низок уровень иммунитета от COVID-19, и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение инфекции, и наиболее тяжелое течение болезни, — рассказала она в эфире канала «Россия-1».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 305,2 миллиона человек, почти 5,5 миллиона скончались. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 10 650 849 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9 686 912 человек, умерли 316 163.

Китайский вирусолог назвал уязвимую к «омикрону» группу людей. Чжан Вэньхун сообщил, что новая мутация коронавируса «омикрон» особенно угрожает людям с ослабленным иммунитетом. По его словам, для людей со слабой или ослабленной иммунной системой «омикрон»-штамм представляет смертельную угрозу.