Китайский вирусолог назвал уязвимую к «омикрону» группу людей

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Новая мутация коронавируса «омикрон» особенно угрожает людям с ослабленным иммунитетом. Об этом заявил ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун.

По его словам, для людей со слабой или ослабленной иммунной системой «омикрон»-штамм представляет смертельную угрозу. Ученый отметил, что «омикрон» нельзя приравнивать к «тяжелому варианту простуды».

Вирусолог заявил, что речь о снятии ограничительных барьеров между государствами может идти, лишь когда у людей сформируется коллективный иммунитет. Он подчеркнул, что достигнуть этого возможно только при помощи вакцинации, пишет Global Times.

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До этого индийские ученые заявили, что мутация коронавирусной инфекции «омикрон» может быть более опасной для детей, так как они имеют более высокую частоту дыхания и более восприимчивы к биологическим агентам, содержащимся в воздухе.

Ранее ученые-биологи из Университета Кипра выявили новую мутацию коронавирусной инфекции «дельтакрон», которая представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон».

Ученые из Южной Африки, в свою очередь, пришли к выводу, что появление новой мутации коронавируса «омикрон» свидетельствует о том, что острая фаза пандемии близится к завершению.