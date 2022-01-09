Китайский вирусолог назвал уязвимую к «омикрону» группу людей
Новая мутация коронавируса «омикрон» особенно угрожает людям с ослабленным иммунитетом. Об этом заявил ученый-вирусолог из Китая Чжан Вэньхун.
По его словам, для людей со слабой или ослабленной иммунной системой «омикрон»-штамм представляет смертельную угрозу. Ученый отметил, что «омикрон» нельзя приравнивать к «тяжелому варианту простуды».
Вирусолог заявил, что речь о снятии ограничительных барьеров между государствами может идти, лишь когда у людей сформируется коллективный иммунитет. Он подчеркнул, что достигнуть этого возможно только при помощи вакцинации, пишет Global Times.
До этого индийские ученые заявили, что мутация коронавирусной инфекции «омикрон» может быть более опасной для детей, так как они имеют более высокую частоту дыхания и более восприимчивы к биологическим агентам, содержащимся в воздухе.
Ранее ученые-биологи из Университета Кипра выявили новую мутацию коронавирусной инфекции «дельтакрон», которая представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон».
Ученые из Южной Африки, в свою очередь, пришли к выводу, что появление новой мутации коронавируса «омикрон» свидетельствует о том, что острая фаза пандемии близится к завершению.