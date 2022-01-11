Елена Малышева рассказала об опасности банных полотенец

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, чем может быть опасно для здоровья человека простое банное полотенце.

Доктор, опираясь на результаты американских микробиологов, рассказала, что люди стирают банные полотенца не так уж и часто, как это необходимо. В результате на поверхности появляется множество бактерий и грибов, которые из-за влажности активно размножаются и при контакте вызывают у человека множество болезней.

Американское общество по микробиологии выпустило инструкцию, как правильно обращаться с полотенцами.

— Во-первых, его нужно выбирать по плотности. Идеальным будет 400–600 гр/м2. Оно быстро сохнет и отлично впитывает влагу. Во-вторых, полотенца нужно стирать при температуре выше 60 градусов. Стирка должна быть горячей, и проводить ее нужно каждые три дня отдельно от другой одежды. Полотенца необходимо тщательно и до конца высушивать и только после этого использовать или убирать на хранение, — сказала Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово».

Малышева назвала несколько вариантов разгрузочных дней, которые помогут вернуть форму после новогодних праздников.