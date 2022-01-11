Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гости столицы жестоко избили двоих москвичей, продавших им автомобиль

Анастасия Колоскова

Происшествия
Гости столицы жестоко избили двоих москвичей, продавших им автомобиль
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Авиамоторная улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, которые подозреваются в жестоком избиении москвичей. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 20-летний житель Москвы продал свой автомобиль приезжему мужчине. Через некоторое время на его адрес начали приходить уведомления о нарушениях ПДД. Молодой человек связался с покупателем и попросил оплатить штрафы. Мужчины договорились встретиться на Авиамоторной улице, чтобы выяснить ситуацию.

Москвич с друзьями в назначенное время подошли к автомобилю. Их ждали двое мужчин, в руках у одного из которых находилось ружье. Между оппонентами завязалась драка, в результате которой житель столицы и его друг получили травмы. При этом нападавшие не стреляли из ружья, а лишь наносили им удары.

После драки злоумышленники скрылись на автомобиле. Пострадавших доставили в больницу.

Уже на следующий день один из нападавших был задержан на съемной квартире в Москве. Им оказался ранее судимый 33-летний приезжий. У него изъяли ружье, которое по документам принадлежит второму нападавшему.

26-летнего сообщника мужчины объявили в федеральный розыск. В результате его задержали во Владикавказе.

Следствие возбудило в их отношении уголовные дела по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Побои».

33-летнего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде, а его подельника арестовали.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали в Подмосковье мужчину, который подозревается в нескольких эпизодах телефонных мошенничеств на общую сумму более двух миллионов.

Читайте также:
Аресты Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте