В России выявили 17 525 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 17 525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 11 января.

При этом 13 процентов заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 4635 случаев инфицирования.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 783 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 25 216 пациентов, подытожили в оперштабе.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось на 71 процент за минувшие две недели. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в четверг, 6 января. Она отметила, что за прошедшую неделю в ВОЗ направили сведения о 9,5 миллиона новых случаев коронавируса, однако реальные данные могут быть значительно выше.