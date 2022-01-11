Сергей Собянин рассказал о планах по реставрации столичных памятников в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты продолжат возрождать остров Балчуг и реставрировать части знаменитого Дома на набережной в наступившем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве».

Глава города отметил, что в 2022 году реставраторы планируют завершить работы в Театре эстрады и начать работы по возвращению исторического облика и интерьеров кинотеатра «Ударник».

— Главной площадкой реставрационной программы Москвы остается Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ). Мастера трудятся в таких исторических павильонах, как «Геология», «Зерно», «Поволжье», «Оптика», «Микробиологическая промышленность» и другие. Ведутся работы во Дворце пионеров и школьников на Воробьевых горах, Театре на Малой Бронной, Московском почтамте и ряде исторических усадеб, — заявил мэр столицы.

По его словам, в наступившем году специалисты приступят к реставрации здания Центрального телеграфа и Центрального ипподрома.

Во вторник, 11 января, Сергей Собянин в беседе с «ВМ» подвел итоги развития столицы, а также рассказал о планах на 2022 год.