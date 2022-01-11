Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Срок хранения книг с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» продлили более 50 тысяч раз

Виктория Сикерина

Город
Срок хранения книг с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» продлили более 50 тысяч раз
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жители столицы свыше 50 тысяч раз продлили сроки хранения книг с помощью электронного сервиса «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий во вторник, 11 января.

В ведомстве отметили, что сервис помогает горожанам следить за новыми поступлениями в фонды библиотек, пользоваться единым читательским билетом и узнавать о тематических подборках изданий.

— Возможность продлевать срок хранения книг, если читатель не успевает приехать в библиотеку к назначенной дате и ему нужно больше времени, появилась в мае этого года. За восемь месяцев москвичи больше 50 тысяч раз воспользовались этой функцией. Это можно сделать буквально в несколько кликов в удобное время. Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно — продление произойдет автоматически, — цитирует сообщение департамента официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 10 января, в городском департаменте образования и науки сообщили, что учебники, сценарии уроков, занятия в видеоформате и самодиагностика стали самым популярным контентом библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) в 2021 году.

Читайте также:
онлайн-сервис Книги Библиотеки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте