Срок хранения книг с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» продлили более 50 тысяч раз

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жители столицы свыше 50 тысяч раз продлили сроки хранения книг с помощью электронного сервиса «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента информационных технологий во вторник, 11 января.

В ведомстве отметили, что сервис помогает горожанам следить за новыми поступлениями в фонды библиотек, пользоваться единым читательским билетом и узнавать о тематических подборках изданий.

— Возможность продлевать срок хранения книг, если читатель не успевает приехать в библиотеку к назначенной дате и ему нужно больше времени, появилась в мае этого года. За восемь месяцев москвичи больше 50 тысяч раз воспользовались этой функцией. Это можно сделать буквально в несколько кликов в удобное время. Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно — продление произойдет автоматически, — цитирует сообщение департамента официальный сайт мэра Москвы.

В понедельник, 10 января, в городском департаменте образования и науки сообщили, что учебники, сценарии уроков, занятия в видеоформате и самодиагностика стали самым популярным контентом библиотеки Московской электронной школы (МЭШ) в 2021 году.