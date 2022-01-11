ФСБ России задержала жителя Тульской области, готовившего теракты

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Сотрудники ФСБ России задержали 18-летнего жителя Тверской области, который являлся сторонником украинской неонацистской радикальной молодежной группировки «МКУ» и готовил теракты на объектах транспорта. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

— В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (основатель радикального сообщества «МКУ», — прим. «ВМ») пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «МКУ» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Молодой человек дал признательные показания. Подтверждением его преступной деятельности стала переписка с Красновым в мессенджере Telegram. Кроме того, у подозреваемого изъяли документы, среди которых находились инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В его отношении возбудили уголовное дела по статьям «Участие в экстремистском сообществе» и «Приготовление к террористическому акту». Молодого человека заключили под стражу.

Также правоохранители возбудили дополнительно уголовное дело статье «Организация экстремистского сообщества» в отношении самого Краснова. По словам задержанного, основатель радикального движения планировал устроить на территории России серию крупных терактов с целью устрашения населения.

В течение прошлого года ФСБ провела ряд крупных спецопераций по задержанию сторонников «МКУ». В общей сложности с марта на территории РФ задержали около 170 неонацистов.

До этого Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Российской Федерации в 2021 году не допустили ни одного теракта. Подведя итоги за год, в НАК отметили, что в России за этот период были нейтрализованы 23 бандита, в том числе 4 главаря группировок. Силовики задержали 312 боевиков и 821 пособника.