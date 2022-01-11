В Кремле выразили надежду на скорое решение задачи индексации пенсий по уровню инфляции

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле надеются, что в скором времени цель проиндексировать пенсии в России до уровня не ниже инфляции будет реализована. Об этом во вторник, 11 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Позиция Путина (президент РФ Владимир Путин — прим. «ВМ») в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно, — цитирует представителя аппарата президента ТАСС.

С 1 января 2022 года пенсии россиян стали выше. Индексация выплат неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9 процента. Об этом «ВМ» недавно напомнила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Также она подчеркнула, что индексация пенсии означает рост стоимости 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рубля. Теперь фиксированная выплата составит 6401 рубль.

Кроме того, 1 апреля 2022 года в России произойдет перерасчет социальных пенсий. Их индексация составит 7,7 процента. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной пенсии — 10 307 рублей.