Мужчина ограбил пенсионерку, согласившуюся дать ему стакан воды

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Россия, Москва, Благовещенский переулок Карта всех событий

Столичные оперативники задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По словам представителя ведомства, 76-летняя жительница столицы сделала замечание мужчинам, находящимся в подъезде дома в Благовещенском переулке.

В ответ на это один из них попросил у пенсионерки стакан воды. Зайдя вместе с ней в квартиру, он напал на женщину и начал ее душить. На требование отдать деньги москвичка вытащила из сумочки 500 рублей и отдала злоумышленнику. Схватив купюру, мужчина скрылся. После этого пенсионерка обнаружила, что со столика в прихожей пропали находившиеся там пять тысяч рублей.

Женщина обратилась в полицию.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого на 1-й Тверской-Ямской улице. Им оказался 38-летний москвич. Похищенные деньги он успел потратить.

В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в нескольких эпизодах телефонного мошенничества на общую сумму более двух миллионов рублей. Одной из его жертв стала 79-летняя жительница Дмитрова.