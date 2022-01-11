«Кайфую от себя»: 40-летняя Макеева показала себя без макияжа

Фото: instagram.com/makeevan

Российская артистка Анастасия Макеева — уверенная в себе женщина, которая никогда не стесняется показать свою натуральную красоту. Так, на днях она опубликовала в личном блоге фотографию без макияжа и фотошопа.

Звезда предстала перед публикой в спортивном костюме нежно-розового цвета и шубе на фоне автомобиля. Волосы актриса небрежно собрала в пучок. Несмотря на плотный график перед новогодними праздниками, на лице Макеевой не осталось следа от усталости и переутомления.

Сама артистка призналась, что «кайфует» от своей естественной красоты.

— Довольная и даже неуставшая! Долгожданное фото без косметики и фильтров (только остаточек от стрелочек — татуаж). Мне 40, и я люблю свое тело и свое лицо. Я кайфую от себя и принимаю такой, какая есть. А вы любите себя? — подписала публикацию звезда на официальной странице в социальной сети Instagram.

Поклонники положительно отреагировали на пост актрисы. Они восхитились ее красотой, жизнелюбием, трудоспособностью и талантом.

Осенью прошлого года Анастасия Макеева и строитель Роман Мальков перебрались в Турцию. Там знаменитость приобрела несколько квартир, в одной из которых живет со своей семьей. Теперь на странице в соцсети Instagram Анастасии еще больше фото с побережья. На этот раз она позировала в бикини изумрудного цвета рядом с супругом.