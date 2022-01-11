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Ученые создали позволяющий оценить качество жизни тест

Полина Долганова

Общество
Ученые создали позволяющий оценить качество жизни тест
Фото: pixabay.com

Ученые из университета в Цюрихе разработали первый тест, который позволяет человеку количественно оценить качество своей жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Тест способен анализировать личность, саму жизнь и наследие человека. Эти параметры анализируются по таким критериям, как целостность, соответствие и ценность.

Ученые также разработали специальную многомерную шкалу оценки качества жизни. Ее смогут использовать сами люди, чтобы понять, насколько наполнена и хороша их жизнь.

— Наша модель включает как когнитивные, так и аффективные аспекты, — заключили ученые.

Недавно ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. По данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заболевания COVID-19 в течение восьми часов. Согласно проведенному на мышах эксперименту, она способна блокировать белок на поверхности вирусной частицы.

Молекула, как уточняется, эффективна против различных вариантов вируса. Она была создана не как аналог существующих вакцин, а для дополнения их эффекта.

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