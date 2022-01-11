Сергей Собянин поздравил Константина Хабенского с юбилеем

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народного артиста России Константина Хабенского. 11 января актеру исполнилось 50 лет.

— Актер и режиссер большого таланта, вы вносите огромный вклад в развитие отечественной культуры. Ваши блистательные творческие работы — результат профессионализма, трудолюбия и беззаветного служения искусству. Искренней признательности заслуживает ваша неустанная благотворительная деятельность, главный результат которой — спасенные человеческие жизни. Пусть поддержка родных, друзей, поклонников и улыбки детей помогают вам во всех творческих и общественных начинаниях, — говорится в телеграмме главы города на официальном сайте мэра Москвы.

Константин Хабенский родился 11 января 1972 года в Санкт-Петербурге. Образование будущий народный артист получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Широкую известность Хабенскому принесла роль в сериале «Убойная сила» и фильме «Ночной Дозор». За годы творческой карьеры артист появился во многих театральных постановках и кинолентах. Среди них самыми известными стали «Богиня: как я полюбила», «Дневной Дозор», «Статский советник», «Особо опасен», «Адмирал», «Выкрутасы», «Географ глобус пропил», «Время первых» и другие.

В 2008 году Хабенский создал благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеваниями спинного и головного мозга.

В настоящий момент актер является художественным руководителем Московского художественного театра (МХАТ) имени Чехова.