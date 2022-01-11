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В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* покинуть Россию

Полина Долганова

Общество
В Кремле прокомментировали планы Шендеровича* покинуть Россию
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле предполагают, что планы публициста Виктора Шендеровича* уехать из России не связаны с тем, что он был объявлен иностранным агентом. Такое мнение во вторник, 11 января, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, статус иноагента не ограничивает граждан в их правах и позволяет работать.

— Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде, — отметил представитель Кремля.

Он подытожил, что Шендерович*, по всей видимости, хочет скрыться от рассмотрения его дела в суде, передает РИА Новости.

Накануне журналист Виктор Шендерович* сообщил, что решил покинуть Россию из-за заявления компании «Конкорд» о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении бизнесмена Евгения Пригожина.

30 декабря Минюст внес Шендеровича* в реестр иностранных агентов. Решение, как уточняется, приняли на основании документов от уполномоченных органов власти. Новые фигуранты списка, по мнению ведомства, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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