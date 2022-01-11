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Шендерович* сообщил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

Полина Долганова

Общество
Шендерович* сообщил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела
Фото: Скриншот с видео на youtube канала Настоящее Время

Журналист Виктор Шендерович* сообщил, что решил покинуть Россию из-за заявления компании «Конкорд» о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом публицист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

— Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению <...> Пригожина, я, пожалуй, воздержусь. <…> И я принял решение переждать снаружи, — написал прозаик.

В декабре компания «Конкорд» сообщила, что передала правоохранителям заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета» в отношении журналиста. В сообщении компании уточнялось, что причиной послужили не соответствующие истине высказывания Шендеровича* о Евгении Пригожине.

30 декабря Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Виктора Шендеровича*. Решение, как уточняется, приняли на основании документов от уполномоченных органов власти. Новые фигуранты списка, по мнению ведомства, систематически распространяют материалы, получая при этом иностранное финансирование.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

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