Жителя Солнечногорска арестовали за убийство знакомого

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Россия, Московская область, Солнечногорск, 3-я улица Урицкого Карта всех событий

Правоохранители арестовали 49-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего знакомого в Солнечногорске. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, преступление произошло 8 января. Двое мужчин распивали спиртные напитки в строительной бытовке на улице Первомайской городского округа Солнечногорск. В какой-то момент между ними произошел конфликт. В ходе ссоры один из собутыльников схватился за нож и нанес своему оппоненту несколько ударов в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По данному факту следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали. Решения суда он будет дожидаться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Щелкове 9 января во время посиделок с алкоголем между двумя братьями 49 и 48 лет произошел конфликт, в ходе которого старший схватился за нож. Он несколько раз ударил им родственника в область шеи и туловища. От полученных травм тот скончался на месте.