Назван самый популярный вид недвижимости в Подмосковье в 2022 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Самым популярным видом недвижимости в Московской области в 2022 году станут загородные дома. Об этом рассказала вице-президент Гильдии риелторов Московской области, председатель Комитета по недвижимости в Торгово-промышленной палате Щелкова Олеся Рудакова.

По ее словам, загородная недвижимость станет трендом в наступившем году. Люди будут активно приобретать земельные участки, дома, дачи.

Она добавила, что повышенный спрос приведет к росту цен, поэтому стоит поторопиться с покупкой до конца месяца.

— Если кто-то задумался о приобретении загородного дома, то надо действовать уже в январе, пока не выросли цены. Не дожидаясь первых цветочков и листочков, — пояснила эксперт в комментарии «Радио 1».

При этом Олеся Рудакова добавила, что в 2021 году цены на вторичную недвижимость в Подмосковье были завышены, поэтому с покупкой на этом рынке жилья торопиться не стоит. К весне цены могут немного снизиться, а выбор будет шире.

Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость в 2022 году.