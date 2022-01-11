Сергей Собянин рассказал о проектах по благоустройству районов Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

В 2022 году специалисты реализуют 90 процентов проектов по благоустройству в жилых районах столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 января, в интервью «Вечерней Москве».

Глава города отметил, что ремонтники облагородят парки, более 2,2 тысячи дворов, 320 территорий школ и детских садов. Соответствующие проекты вынесут на общественные обсуждения на портале «Активный гражданин».

— Причем акцент будем постепенно смещать с базового благоустройства (хотя оно тоже необходимо) на реализацию индивидуальных проектов по просьбам отдельных групп москвичей. Так, есть много просьб о модернизации собачьих площадок и комплексов уличных тренажеров. Постараемся их по максимуму выполнить, — заявил мэр столицы.

По его словам, одним из самых крупных проектов по благоустройству остается «Парк Яуза». Также планируется привести в порядок северный участок от Московской кольцевой автодороги до Енисейской улицы и экологически реабилитировать парки Щукинский и Покровское-Стрешнево».

— В Салтыковском лесопарке создадим пешеходный маршрут между Новокосином и Косином-Ухтомским. В числе других знаковых проектов — благоустройство Волоколамского шоссе, Ленинского проспекта, улиц Басманного и Красносельского районов, переулков Арбата и Хамовников, — заключил Сергей Собянин.

Во вторник, 11 января, в беседе с «ВМ» мэр Москвы рассказал о планах развития города.