Политолог оценил назначение Смаилова премьером Казахстана

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Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отличается своей дистанцированностью от элит, и именно такой человек в настоящее время нужен во главе правительства президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Такое мнение высказал политолог Андрей Чеботарев.

Эксперт признался, что предполагал, что пост премьер-министра займет другой человек.

— Я ожидал, что будет назначен другой человек — Канат Бозумбаев, это нынешний руководитель акима Алма-Атинской области. А Алихан Смаилов — действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, — пояснил политолог в комментарии «360».

Чеботарев добавил, что ему мало известно о политической карьере Смаилова, но в свое время он возглавлял комитет по статистике и является экономистом. Политолог отметил, что Смаилов должен успешно справиться со своими обязанностями, так как он не связан интересами с какими-то группами элит. Такие люди с большей отдачей работают на главу государства, подчеркнул политолог.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра республики.