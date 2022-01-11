Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Политолог оценил назначение Смаилова премьером Казахстана

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация в Казахстане
В мире
Политолог оценил назначение Смаилова премьером Казахстана
Фото: Pixabay

Новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отличается своей дистанцированностью от элит, и именно такой человек в настоящее время нужен во главе правительства президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Такое мнение высказал политолог Андрей Чеботарев.

Эксперт признался, что предполагал, что пост премьер-министра займет другой человек.

— Я ожидал, что будет назначен другой человек — Канат Бозумбаев, это нынешний руководитель акима Алма-Атинской области. А Алихан Смаилов — действительно, это больше технократ, но именно сейчас, видимо, для президента это необходимо, — пояснил политолог в комментарии «360».

Чеботарев добавил, что ему мало известно о политической карьере Смаилова, но в свое время он возглавлял комитет по статистике и является экономистом. Политолог отметил, что Смаилов должен успешно справиться со своими обязанностями, так как он не связан интересами с какими-то группами элит. Такие люди с большей отдачей работают на главу государства, подчеркнул политолог.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра республики.

Читайте также:
Казахстан Премьер-министр Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте