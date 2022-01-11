«Загнали в угол»: более 50 лошадей расстреляли на Алтае

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Неизвестные застрелили на Алтае более полусотни лошадей, большинство из которых — кобылы с маленькими жеребятами. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в Telegram-канале «Москва 24».

По данным СМИ, животных «загнали в угол» и расстреляли из снайперского оружия. Преступники совершали по два точных выстрела под лопатку и под сердце.

— Это не человек какой-то, зверь! Так даже фашисты не поступали, — поделился эмоциями после трагедии владелец табуна.

Уточняется, что ущерб от массового расстрела животных составил около пяти миллионов рублей.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело.

В 2020 году трупы 11 дельфинов обнаружили на берегу Красного моря в Египте. Как утверждали источники, млекопитающих выбросило на берег в районе полосатых коралловых рифов, занимающих около пяти километров в направлении открытой воды. Эксперты отрицали, что к гибели животных привело влияние человека. По их словам, дельфины заплыли на мелководье, чтобы найти пищу, однако не смогли вернуться на глубину из-за отлива.