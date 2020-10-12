Трупы 11 дельфинов обнаружили на берегу Красного моря в Египте
Одиннадцать мертвых дельфинов были обнаружены на берегу Красного моря в Марса-Аламе. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает издание Egypt Independent.
Как утверждают источники, млекопитающих выбросило на берег в районе полосатых коралловых рифов, занимающих около пяти километров в направлении открытой воды.
Эксперты отрицают, что к гибели животных привело влияние человека. По их словам, дельфины заплыли на мелководье, чтобы найти пищу, однако не смогли вернуться на глубину из-за отлива.
Трупы захоронили, отчет направили в египетское министерство окружающей среды.
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