Трупы 11 дельфинов обнаружили на берегу Красного моря в Египте

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Одиннадцать мертвых дельфинов были обнаружены на берегу Красного моря в Марса-Аламе. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает издание Egypt Independent.

Как утверждают источники, млекопитающих выбросило на берег в районе полосатых коралловых рифов, занимающих около пяти километров в направлении открытой воды.

Эксперты отрицают, что к гибели животных привело влияние человека. По их словам, дельфины заплыли на мелководье, чтобы найти пищу, однако не смогли вернуться на глубину из-за отлива.

Трупы захоронили, отчет направили в египетское министерство окружающей среды.

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