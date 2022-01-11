Более 51 миллиона пассажиров воспользовались московским транспортом в праздники

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В новогодние праздники общественным транспортом Москвы воспользовались свыше 51 миллиона жителей и гостей города. Об этом сообщил во вторник, 11 января, заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что в праздничные дни московские власти создали все условия для комфортного и безопасного пребывания горожан на объектах транспорта. Помимо этого, специалисты нарядно украсили станции метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), улицы и другие участки.

— Во время каникул московским транспортом воспользовались более 51 млн пассажиров. Хочу поблагодарить жителей за то, что с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Сервис аренды автомобилей каршеринга пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал самые востребованные и редкие машины, которые можно взять на прокат в городе.