Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 51 миллиона пассажиров воспользовались московским транспортом в праздники

Виктория Сикерина

Город
Более 51 миллиона пассажиров воспользовались московским транспортом в праздники
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В новогодние праздники общественным транспортом Москвы воспользовались свыше 51 миллиона жителей и гостей города. Об этом сообщил во вторник, 11 января, заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что в праздничные дни московские власти создали все условия для комфортного и безопасного пребывания горожан на объектах транспорта. Помимо этого, специалисты нарядно украсили станции метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), улицы и другие участки.

— Во время каникул московским транспортом воспользовались более 51 млн пассажиров. Хочу поблагодарить жителей за то, что с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности, — приводятся в сообщении слова заммэра.

Сервис аренды автомобилей каршеринга пользуется большой популярностью среди жителей и гостей столицы. Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры назвал самые востребованные и редкие машины, которые можно взять на прокат в городе.

Читайте также:
Транспорт Праздники Максим Ликсутов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Все мнения
О проекте