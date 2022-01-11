Более 35 тысяч бумажных писем поступило в Московскую усадьбу Деда Мороза

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

С начала акции «Почта Деда Мороза» в московскую усадьбу волшебника пришло более 35 тысяч бумажных писем и 8 тысяч электронных сообщений. Об этом во вторник, 11 января, рассказали в пресс-службе усадьбы.

Дед Мороз получает письма не только из России, но и со всего света. Так, например, на почту московского Деда Мороза пришли письма из Таиланда, Латвии, Германии, Китая, США, Греции, Польши и многих других стран.

Как отметили в пресс-службе, чаще всего дети просят у Дедушки игрушки, гаджеты и домашних питомцев. Но послания приходят не только от детей. Пишут Деду Морозу и взрослые: просьбы о квартирах, машинах и просто о здоровье для близких людей, передает ТАСС.

Акция «Почта Деда Мороза» началась 18 ноября и продлится до 21 января. Отправить письма доброму волшебнику можно по обычной почте. На конверте следует указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Также важно не забыть написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом.

До этого, в преддверии Нового года, специалисты обновили интерьеры и отремонтировали терема в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино». Здесь появились граффити, 12-метровая праздничная ель и многие другие точки притяжения.