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Убийца пятилетней девочки не считает свой поступок преступлением

Георгий Соланович

Происшествия
Убийца пятилетней девочки не считает свой поступок преступлением
Фото: Пресс-служба Госдумы

Один из убийц пятилетней Вероники из Костромы — Вадим Беляков — не признает себя преступником. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Беляков заявил, что не понимает, где находится, и не считает содеянное преступлением. Злоумышленник заверил, что они вместе с его партнером, Денисом Герасимовым, «всего лишь хотели разнообразить сексуальную жизнь».

Единственное, что на данный момент волнует Белякова, — безопасность его родителей. Преступник боится, что с его родственниками могут «поквитаться». Герасимов в свою очередь боится смерти. Оба злоумышленника требуют встречи с близкими, передает SHOT.

Убийство девочки в Костроме

По данным СК, 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Telegram-канал «112» сообщил, что девочка вышла поиграть около Дома культуры, где работала ее мама. Двое мужчин подошли к ребенку, схватили его и унесли в неизвестном направлении. Тело малышки нашли в одном из общежитий — в 200 метрах от ДК.

По данным РЕН ТВ, в общежитии злоумышленники сначала изнасиловали, а потом зарезали девочку. На теле убитой судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений. Мужчины спрятали тело в спортивную сумку, очевидно, намереваясь скрыть следы убийства. Сделать они это не успели, так как были задержаны полицией.

Оба задержанных признали свою вину. Один из подозреваемых ранее уже был судим за педофилию. Его подельник также является рецидивистом, но наказание отбывал за кражу.

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