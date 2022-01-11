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«Из твоих рук — все»: Малахов опубликовал редкое фото с женой

Иван Юминов

Общество
«Из твоих рук — все»: Малахов опубликовал редкое фото с женой
Фото: Instagram / malakhov007

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram Stories редкий снимок с женой Натальей Шкулевой.

— Из твоих рук — все, — лаконично подписал он публикацию.

«Из твоих рук — все»: Малахов опубликовал редкое фото с женой Фото: Instagram / malakhov007

Поводом для публикации стал вопрос одного из подписчиков шоумена о том, что он будет есть на ужин. На снимке телеведущий вместе со своей супругой запечатлен сидящим перед накрытым столом.

Среди блюд можно разглядеть картошку с укропом, салат из квашеной капусты, а также селедку под шубой. Голову Малахова украшает шляпа в виде мухомора, отмечает Пятый канал.

10 января сообщалось, что бизнесмен Курбан Омаров после скандальной истории с обвинениями в неверности своей бывшей жены Ксении Бородиной отправился на отдых с незнакомкой. Бородина еще до этого отправилась на Мальдивы.

Омаров обвиняет экс-супругу в измене со своим старым другом Трофимом Симищенко. Более того, предприниматель уверен, что Бородина и Симищенко стали встречаться еще тогда, когда звездная пара была в браке.

Омаров, видимо, желая отомстить бывшему другу, специально показал публике несколько кадров, где можно увидеть спутницу, с которой блогер отправился на отдых. Ею оказалась бывшая девушка Симищенко — Виолетта.

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