Появилось видео жестокого избиения мужчины ружьем в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Авиамоторной улице Карта всех событий

Москвича избил ружьем новый владелец его автомобиля после требования оплатить штрафы за нарушение ПДД. Видео, на котором запечатлена драка, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по городу во вторник, 11 января.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

По данным ведомства, юный житель Москвы продал свой автомобиль приезжему мужчине. Через некоторое время на адрес старого владельца авто начали приходить уведомления о нарушениях ПДД. Молодой человек связался с покупателем и попросил оплатить штрафы.

Мужчины договорились встретиться на Авиамоторной улице, чтобы прояснить ситуацию.

Москвич с друзьями в назначенное время подошел к автомобилю, где их ждали двое мужчин. В руках у одного из них было ружье. Между оппонентами завязалась драка, в результате которой житель столицы и его друг получили травмы.

После драки злоумышленники скрылись на автомобиле, а пострадавших доставили в больницу. Вскоре после этого сотрудники полиции задержали в Москве двоих предполагаемых преступников.