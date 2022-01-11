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Появилось видео жестокого избиения мужчины ружьем в Москве

Георгий Соланович

Происшествия
Появилось видео жестокого избиения мужчины ружьем в Москве
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Авиамоторной улице Карта всех событий

Москвича избил ружьем новый владелец его автомобиля после требования оплатить штрафы за нарушение ПДД. Видео, на котором запечатлена драка, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по городу во вторник, 11 января.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

По данным ведомства, юный житель Москвы продал свой автомобиль приезжему мужчине. Через некоторое время на адрес старого владельца авто начали приходить уведомления о нарушениях ПДД. Молодой человек связался с покупателем и попросил оплатить штрафы.

Мужчины договорились встретиться на Авиамоторной улице, чтобы прояснить ситуацию.

Москвич с друзьями в назначенное время подошел к автомобилю, где их ждали двое мужчин. В руках у одного из них было ружье. Между оппонентами завязалась драка, в результате которой житель столицы и его друг получили травмы.

После драки злоумышленники скрылись на автомобиле, а пострадавших доставили в больницу. Вскоре после этого сотрудники полиции задержали в Москве двоих предполагаемых преступников.

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