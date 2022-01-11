Появилось видео жестокого избиения мужчины ружьем в Москве
Москвича избил ружьем новый владелец его автомобиля после требования оплатить штрафы за нарушение ПДД. Видео, на котором запечатлена драка, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по городу во вторник, 11 января.
По данным ведомства, юный житель Москвы продал свой автомобиль приезжему мужчине. Через некоторое время на адрес старого владельца авто начали приходить уведомления о нарушениях ПДД. Молодой человек связался с покупателем и попросил оплатить штрафы.
Мужчины договорились встретиться на Авиамоторной улице, чтобы прояснить ситуацию.
Москвич с друзьями в назначенное время подошел к автомобилю, где их ждали двое мужчин. В руках у одного из них было ружье. Между оппонентами завязалась драка, в результате которой житель столицы и его друг получили травмы.
После драки злоумышленники скрылись на автомобиле, а пострадавших доставили в больницу. Вскоре после этого сотрудники полиции задержали в Москве двоих предполагаемых преступников.