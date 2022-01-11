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«Молюсь за Ленечку»: Поргина рассказала о состоянии Куравлева

Рафаэль Залян

Иван Юминов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Молюсь за Ленечку»: Поргина рассказала о состоянии Куравлева
Фото: YouTube / Документальное кино на Первом

Состояние народного артиста Леонида Куравлева не улучшилось после его госпитализации с пневмонией, он находится под наблюдением врачей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила его подруга, актриса Людмила Поргина во вторник, 11 января.

— Плохо он себя чувствует, состояние не улучшилось, за ним следят врачи. Общалась я с Васей (сыном актера — прим. «ВМ»), сказал, что пока точный диагноз не установлен. Но я готова подключиться и оказывать любую помощь в случае чего, — рассказала артистка.

Также вдова Николая Караченцова подтвердила информацию о том, что Куравлева госпитализировали в больницу из пансионата для пожилых людей.

— Я спросила по этому поводу у Васи: мол, все сейчас начнут спрашивать о том, что Леня был в этом пансионате. Но он не хочет об этом говорить, — уточнила актриса.

Многие ее друзья из актерской среды отдали квартиры детям и переехали в театральный дом престарелых, добавила Поргина. Она предположила, что Куравлев мог заболеть в пансионате.

— Я молюсь за Ленечку, чтобы он вернулся в строй поскорее. Мой хороший и любимый друг, — заключила она.

Поргина отметила, что будет следить за состоянием артиста.

10 января Пятый канал сообщил, что Куравлев находится в реанимации в Коммунарке. Артиста доставили в больницу 5 января, врачи диагностировали у него температуру около 38 градусов и пониженную сатурацию на уровне 89 процентов.

Тесты на коронавирус Куравлев сдавал дважды — 6 и 9 января. Оба они показали отрицательный результат.

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