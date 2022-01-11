Более 1,5 тысячи семей докупили квадратные метры в рамках реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 1,5 тысячи семей, принимающих участие в программе реновации жилья, купили дополнительные квадратные метры. Об этом во вторник, 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Участники программы реновации имеют право докупить дополнительные квадратные метры или целую квартиру со скидкой 10 процентов в момент переселения или в течение двух лет после подписания договора на новую квартиру, — рассказал Бочкарев.

По его словам, с осени 2021 года участники реновации могут также приобретать в своих новых домах машино-места. Всего на сегодняшний день уже подано более 1,1 тысячи заявок на их приобретение.

Как добавил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, с москвичами заключено более 1,4 тысячи договоров на приобретение дополнительных квадратных метров. Кроме того, отметил он, из них более 760 договоров заключили в 2021 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в наступившем году свыше 800 семей приступят к переезду в новое жилье в рамках реализации программы реновации в столичном районе Царицыно.