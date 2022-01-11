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Азербайджан обвинил Армению в убийстве военного при обстреле

Иван Юминов

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Азербайджан обвинил Армению в убийстве военного при обстреле
Фото: Instagram / azerbaijan_mod

Минобороны Азербайджана сообщило о смерти военного в результате обстрела со стороны границы с Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 11 января.

— Днем 11 января в результате провокации ВС Армении на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы погиб военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Назаров Аяз Азер-оглу, — говорится в сообщении.

Вскоре в результате принятых мер обстрел был подавлен. Ответственность за возникшую напряженность министерство возложило на руководство Армении, отмечает РИА Новости.

26 ноября 2021 года президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Путин, Алиев и Пашинян договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией.

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