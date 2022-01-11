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Более 8,6 миллиона пассажиров перевезла ЦППК за новогодние праздники

Евгений Белоусов

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Более 8,6 миллиона пассажиров перевезла ЦППК за новогодние праздники
Фото: Twitter/ЦППК

За прошедшие новогодние праздники более 8,6 миллиона пассажиров воспользовались Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК). Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в ведомстве, это на 15 процентов больше, чем в праздничный период прошлого года. Наибольшей популярностью у пассажиров ЦППК пользовалось Ярославское направление — им воспользовались около 1,7 миллиона пассажиров. За ним в рейтинге новогодних поездок следует Казанское направление — 1,4 миллиона пассажиров и Горьковское — более 1 миллиона.

Также, подчеркнули, в пресс-службе, чаще всего пассажиры покупали билеты безналичным способом. С помощью банковских карт и платежных сервисов в кассах и билетных автоматах (БПА), а также через мобильное приложение ЦППК пассажиры приобрели 62 процента всех распроданных в новогодние праздники билетов.

До этого, 21 декабря, стало известно, что Сотрудники ЦППК начали бесплатно угощать пассажиров чаем из-за похолодания. Горячий напиток можно было получить только утром и вечером в часы пик и только на станциях «Выхино», «Одинцово», «Мытищи» и «Железнодорожная». Чай наливают в одноразовые бумажные стаканчики или в личный термос пассажира.

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