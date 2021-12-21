Пассажиров ЦППК начали бесплатно угощать чаем

кофе с собой

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали бесплатно угощать пассажиров чаем из–за похолодания. Об этом сообщает пресс–служба компании.

Уточняется, что горячий напиток можно получить только утром и вечером в часы пик и только на станциях «Выхино», «Одинцово», «Мытищи» и «Железнодорожная». Чай наливают в одноразовые бумажные стаканчики или в личный термос пассажира.

Угоститься напитком можно до 23 декабря, найдя на станциях ЦППК ларек со стоящим за ним сотрудником компании, передает агентство городских новостей «Москва».

6 декабря пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявила, что с 12 декабря из Москвы в Зеленоград начнут курсировать ночные экспрессы «Ласточка». Теперь уехать домой проще: новые поезда будут уходить из Москвы в 1:40 и 2:42, а в обратную сторону — в 00:48 и 1:55.

5 декабря между станциями Балашиха и Реутово Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать компенсационные автобусы, так как электрички на данном участке временно ходить не будут. Ограничения будут действовать с 00:30 до 16:20.