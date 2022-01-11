С 1 января вступило в действие Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024 годы

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В конце 2021 года между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей было заключено Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024 гг. Подписи под документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина и председатель Московской Федерации профсоюзов (МФП) Михаил Антонцев.

Данное соглашение включило в себя все ранее действующие обязательства, которые направлены на реализацию социальных гарантий и обеспечение безопасных условий труда. Особое место в соглашении уделяется повышению уровня заработной платы трудящихся, а также сохранению мер социальной поддержки льготных категорий москвичей.

Первым его результатом стала индексация с 1 января текущего года заработной платы работников государственных учреждений столицы на 4,8 процента согласно постановлению правительства Москвы № 2154-ПП от 22 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Департаменте информационных программ и технологий Аппарата МФП.

— Я уверен, что все пункты соглашения будут выполнены. В значительной мере этому будет содействовать реализация информационной политики и обмен информацией между сторонами социального партнерства, а также информирование москвичей об уровне минимальной заработной платы, величины прожиточного минимума, положении на рынке труда и по другим актуальным вопросам, — подчеркнул Антонцев.

Отмечается, что с подписания московского трехстороннего соглашения началась кампания по заключению отраслевых, окружных, городских соглашений и коллективных договоров на предприятиях и организациях столицы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва вошла в тройку лидеров среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2020 году, уступив лишь Нью-Йорку и Токио.