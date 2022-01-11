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Ученые открыли минерал куфарит на Камчатке

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые открыли минерал куфарит на Камчатке
Фото: pixabay.com

Российские ученые открыли на Камчатке минерал, получивший название куфарит. Минерал был открыт в Корякско-Камчатском платиноносном поясе в конце прошлого года.

Название новый минерал получил в честь Фарида Кутыева, в прошлом сотрудника ИВиВ Дальневосточного отделения Российской академии наук. Ученый принимал участие в выявлении платиноносного пояса, в концентратах которого и был найден неизвестный минерал.

Новый минерал имеет простой химический состав: платина — свинец. Оба составляющих его элемента — рудные. Специалисты отмечают, что его открытие является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений, считают ученые, передает «МИР 24».

До этого заведующий лабораторией геохимии Луны и планет при Институте геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта объяснил возникновение ржавчины на Луне. Сообщается, что оксид железа появился на Луне из-за падения на поверхность железных метеоритов, а также воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы.

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