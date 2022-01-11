Уголовное дело возбудили в отношении продавца спортивных наклеек в Москве

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Лжепродавец украл у 47-летнего московского жителя почти четыре тысячи рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ведомства, потерпевший увидел в интернете объявление о продаже коробок со спортивными наклейками. Москвич откликнулся на объявление и договорился с продавцом о покупке трех коробок с товаром на общую сумму 3800 рублей. Трек-номер для отслеживания посылки должен был быть выслан сразу после перевода средств на банковскую карту, однако 47-летнему гражданину в день оплаты ничего не пришло.

На следующий день житель столицы обнаружил, что объявление о продаже коробок с наклейками и профиль отправителя удалены, а связаться с продавцом оказалось невозможным. После этого мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

10 января стало известно, что столичные оперативники задержали жителя Подмосковья, который под видом изготовителя мебели похитил у москвички 950 тысяч рублей.