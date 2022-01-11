«Прикидываются» роботами: в МВД назвали новую схему мошенничества

Фото: Пресс-служба Госдумы

Злоумышленники начали обманывать клиентов банков с помощью голосовых роботов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 11 января.

По словам представителя ведомства, преступная схема проста.

— Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом. Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить данные абонента, — рассказывает Васенин.

Так, например, 32-летней девушке поступил подобный звонок. Потерпевшая поверила мошенникам и выполнила все, что от нее требуют, в том числе взяла кредит на сумму более двух миллионов рублей.

Полиция на данный момент ведет розыск подозреваемых.

11 января стало известно, что уголовное дело завели на продавца спортивных наклеек.