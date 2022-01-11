Новым директором Московского театра сатиры назначен Петр Кравченко

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Петр Кравченко назначен на должность директора Московского академического театра сатиры. Об этом во вторник, 11 января, сообщили в пресс-службе театра.

— 11 января 2022 года начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры г. Москвы Наталья Дрожникова представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора Петра Николаевича Кравченко, пожелав ему плодотворной работы на новой должности, — говорится в сообщении.

Петр Николаевич Кравченко был организатором гастролей Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», Театра кукол Образцова и Московского театра на Таганке. Также он работал с рок-группами «Кипелов», «Наутилус Помпилиус», «Океан Эльзы» и прочими.

До этого стало известно, что генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман решил начать ремонт театра уже в феврале, не дожидаясь окончания сезона. Отмечается, что с сайта театра неожиданно убрали афишу спектаклей на февраль в связи с предстоящим ремонтом здания. Это решение администрации шокировало участников труппы.