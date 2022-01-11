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Дом престарелых загорелся в Подмосковье

Георгий Соланович

Происшествия
Дом престарелых загорелся в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Дом престарелых загорелся в городе Пушкино в Подмосковье. Об этом во вторник, 11 января, «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева.

По словам представителя ведомства, из охваченного пламенем здания вывели семь человек. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с инцидентом.

— Будут установлены причины возгорания и дана оценка исполнения российского законодательства, — отметила Григорьева, уточнив, что на место пожара уже выехал городской прокурор Андрей Чижов.

9 января стало известно, что в результате пожара в доме в Нью-Йорке погибло 19 человек, из них девять детей. Инцидент произошел в Бронксе. Пожар случился в 19-этажном доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где предположительно началось возгорание, была открыта, из-за этого огонь и дым быстро распространились по зданию. Охвачены огнем оказались второй и третий этажи, но дым поднялся на следующие этажи.

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